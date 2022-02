Al twee weken geen spoor van vermiste Martina (20), sinds ze skeelerend over de boulevard ging

Al ruim twee weken is er geen spoor te bekennen van Martina Ragazzo. De 20-jarige vrouw is sinds maandagavond 17 januari vermist. Ze werd op camerabeelden voor laatst skeelerend gezien in de buurt van de Pier in Scheveningen. De politie is dringend op zoek naar informatie over haar.