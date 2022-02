Al veel schade in regio door storm Dudley, meerdere bomen omgewaaid

Italiaan (79) moet cel in voor aanbieden van eeuwenoude door bende gestolen bronzen helm

De Haagse rechter heeft een 79-jarige Italiaanse man veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, omdat hij in Delft een gestolen bronzen helm uit de vierde eeuw voor Christus had aangeboden voor reparatie. Het kunstvoorwerp is door een bende geroofd uit een graf in Italië.

15 februari