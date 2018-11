Al vijftien jaar bijna elke dag ontbijten bij de Ikea

Het is een paar minuten voor negen en er vormt zich een rij voor de ingang van de Zweedse meubelgigant Ikea. De winkel zelf gaat pas over een uur open, maar het ontbijt wordt over een paar minuten opgediend. Om het perfecte tafeltje te bemachtigen staat een groep vastberaden klanten in de starthouding. ,,Als de deuren opengaan, ga ik gelijk naar ‘onze’ vaste tafel om jassen op te hangen’’, zegt de 66-jarige Henk Mol. ,,Anders is het plekje bezet en dat willen we niet hebben natuurlijk.’’