Al weken vermiste kat uit Leiden duikt op in Haags riool: ‘Eigenaresse was door het dolle heen’

Zij twijfelden geen seconde en ondernamen meteen actie. De Dierenambulance werd gebeld en ze sleepten een watervlot naar de opening onder de brug. Ook haalden ze een loodzware putdeksel weg. Maar ze wisten niet zeker of het om een kat ging, of om een een uit de kluiten gewassen rioolrat.

Toen de medewerkers van de Dierenambulance aankwamen, zagen zij nadat ze op hun buik lagen en onder de brug keken inderdaad een kat. Maar veel respons gaf hij niet op alle heisa om hem heen.

Stinken

,,Het eerste plan was om voer op het vlot te leggen en zo de kat uit zijn schuilplaats te lokken. Dat zou mooi en makkelijk zijn. Maar hij had hier duidelijk geen trek in. Het tweede idee was om de kat in beweging te krijgen door lawaai te maken. Ook dat leek niet te helpen. Totdat de chauffeur zei: ‘Geen reactie…’ En ja hoor, daar kwam hij. Snel wegduiken en hopen dat hij het vlot op ging. En dat deed hij!‘’, zegt een woordvoerder van de dierenambulance.

Igor is na weken eindelijk weer thuis.

De kat sprong op de kade en zette een sprint in. Na enkele tientallen meters kon een medewerker van de Dierenambulance hem pakken met een net.

In de ambulance werd de chip van het koude en vermoeide dier gelezen. De kat, genaamd Igor, bleek al sinds 25 februari vermist en komt uit Leiden. ,,De eigenaresse was door het dolle heen. In overleg is Igor voor de zekerheid naar de dierenarts gebracht. Naast een lichte ondertemperatuur en een stinkende, natte vacht was hij verrassend genoeg in prima conditie.‘’

Tussen hoop en vrees

Baasje Ina Rus heeft ruim zes weken tussen hoop en vrees geleefd. ,,Ik heb gewoon niet kunnen slapen. Ik ben zo blij dat hij weer terecht is!”

Het is niet duidelijk hoe Igor helemaal in Den Haag is beland. ,,Igor was zo vreselijk blij, hij kon niet stoppen met kopjes geven aan mijn hand toen we in de auto zaten. Hij heeft hier thuis heerlijk gegeten en de andere twee katten begroet. Hij loopt nu te kletsen, wil vast alles vertellen wat hij heeft meegemaakt.”

