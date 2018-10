Door een tekort aan politiemensen in Rijswijk zijn er problemen met het opnemen van aangiften. Twee inwoners, één had zelfs van te voren een afspraak gemaakt, zijn weggestuurd omdat er geen mankracht was hen te helpen. Er zijn inmiddels politieke vragen over gesteld.

,,Er moeten bij de burgemeester toch ook alarmbellen gaan rinkelen nu de politie vandaag zelf heeft aangegeven dat er geen mankracht is om een aangifte op te nemen?", zegt Marc Weterings van Rijswijks Belang.



De Rijswijkse politie bevestigt het zonder hulp wegsturen van een oudere man die gisteren in regen en wind naar het politiebureau was gegaan, maar daar te horen kreeg dat hij niet kon worden geholpen vanwege gebrek aan mankracht. ,,Wij hopen snel op meer collega’s zodat wij in bepaalde situaties de burgers direct kunnen helpen. Juist zo'n belangrijke taak van de politie”, laat de politie in Rijswijk via Facebook weten.

Quote Het niet direct kunnen helpen, het bieden van een alterna­tief en het moeten zeggen ‘tot morgen', ja..... dat voelen wij wel, wij willen graag anders Politiewoordvoerder

Graag anders

Volgens de politie is er vandaag een rechercheur vrijgemaakt om de oudere bewoner thuis te bezoeken en zijn aangifte op te nemen. ,,Gelukkig was deze persoon ook hiermee geholpen en opgelucht. Het niet direct kunnen helpen, het bieden van een alternatief en het moeten zeggen ‘tot morgen', ja..... dat voelen wij wel, wij willen graag anders.”



Marc Weterings van Rijswijks Belang heeft meteen een groot aantal schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur. ,,Er is deze week een tweede geval geweest", zegt hij. ,,Dat was iemand die vorige week donderdag een telefonische afspraak had gemaakt om maandagmorgen langs te komen. Ook hij kreeg te horen dat het erg druk was. ,,Op een geel zelfklevend memoblaadje is zijn telefoonnummer geschreven en een korte omschrijving van de poging tot oplichting waarvan hij slachtoffer was geworden. Dat was het.”

Volledig scherm Exterieur politiebureau Rijswijk. © Google Streetview

Werkdruk