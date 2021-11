Alarmfase bij Haags ziekenhuis HMC: Nog meer operatiekamers dicht vanwege corona

Leo (63) loopt vijf marathons binnen een maand: ‘Mijn geheim? Loop op zo'n manier dat ik niet moe word’

Een snelheidsduivel is hij bepaald niet. Bij marathons eindigt Leo Boekestijn doorgaans anoniem in de middenmoot. De Westlander is echter een diesel die tot bijzondere prestaties in staat is. Ongelofelijk maar waar: onlangs liep hij vijf officiële marathons binnen één maand. ,,Het ontstond spontaan.”

17 november