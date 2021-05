Alarmsysteem voor zeeschuim en zones in zeewater: onderzoek naar maatregelen na surfdrama

Drankspel van Romy (19) blijkt een hit in coronatijd: ‘Jongeren hebben hier behoefte aan’

9 mei Een pikant berichtje sturen, shotjes uitdelen of elkaar het hemd van het lijf vragen? Om corona wat spannender te maken ontwierp Romy Hogervorst (19) de ‘Take It Drankspellen’. Ze heeft inmiddels meerdere edities uitgebracht, die zelfs in België worden verkocht. ,,Jongeren hebben hier behoefte aan.”