Albardastraat afgezet voor filmen van reconstructie fatale steekpartij

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 28-jarige Jerry van den B. ervan het slachtoffer om het leven te hebben gebracht. De steekpartij vond plaats in zijn woning. Daar vindt ook de reconstructie plaats, die in de rechtszaak zal worden meegenomen. De verdachte zou het slachtoffer in hals en schouder hebben gestoken.

Gedronken

Tijdens een eerdere zogenoemde proforma-zitting stemde de verdachte in met de reconstructie in zijn woning. ,,Ik doe dit voor jullie”, zei de verdachte tegen de rechters. ,,Dan kunnen jullie zien hoe ik me heb moeten verdedigen.” Hij voegde eraan toe dat hij zich bewust is ‘van de tragische afloop’ van de steekpartij. Volgens de verdachte viel het slachtoffer, zijn buurman, hem in zijn woning aan. Beide mannen zouden flink gedronken hebben.