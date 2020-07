Albert Heijn: Boerenprotest dwarsboomt bevoorrading van kwart van onze supermarkten

boerenacties zwolle/den haagHonderden boze boeren voeren vanochtend opnieuw actie in Zwolle en Den Haag om te protesteren tegen het kabinetsbeleid. De boeren zijn het niet eens met de prijs die ze voor hun producten krijgen en protesteren tegen de stikstofmaatregelen van minister Carola Schouten van Landbouw. Door het protest in Zwolle kan Albert Heijn op dit moment 230 winkels niet bevoorraden. Dat is ongeveer een kwart van het totaal aantal filialen.

Tientallen tractoren blokkeren vanochtend het Zwolse distributiecentrum van de supermarktketen. Gesprekken om tot opheffing van de blokkade te komen, leverden volgens Albert Heijn nog niets op.

In het Overijsselse dorp Holten waarschuwt de winkel al voor leeg rakende schappen of uitverkochte producten. Volgens supermarktmanager Arthur Haafkes gaat het vooral om fruit, groente, vleeswaren, kaas. ,,Her en der beginnen schapen leeg te raken”, verzucht hij. Ook andere AH-zaken hebben er last van. Dat er juist vandaag actie wordt gevoerd is voor de supermarkten niet handig, zegt Haafkes.

Weer in actie

De boeren komen vandaag in verschillende plaatsen in het land opnieuw in actie. Zo zijn zeker 140 boeren met hun trekkers vanuit de Achterhoek onderweg naar Den Haag. Waar de boeren in Den Haag precies heen willen, is niet duidelijk. De boeren zijn rond 08.30 uur vertrokken bij de Radstake in Heelweg en rijden via provinciale wegen in de richting van Den Haag. Politie zet de kruispunten alvast af.

,,Het is één grote denderende stoomwals”, zegt Rutger van Lier van Farmers Defence Force vanaf de trekker. ,,We verwachten dat er onderweg nog veel meer boeren aansluiten. We blijven zo lang mogelijk op dit soort wegen rijden, als dat niet meer lukt gaan we pas de snelweg op.”

Gemeente weet van niets

De gemeente Den Haag weet niets van een nieuwe demonstratie van de boeren. ,,We zijn altijd, overal op voorbereid, maar er is voor zover bekend geen demonstratie door boeren aangemeld”, zegt de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen.

De politie in de regio Den Haag houdt de mogelijke komst van de boeren nauwlettend in de gaten. ,,We zijn alert en monitoren de verkeersbewegingen”, zegt een woordvoerder. Naar de precieze bestemming van de boeren en trekkers kan hij alleen maar gissen. ,,We weten het niet”. Zelf willen de deelnemende boeren daar nog niets over kwijt: ,,Dat moet nog even een verrassing blijven”, aldus Farmers Defence Force.

Protest bij Albert Heijn

Ook in Zwolle voeren de boeren actie, en wel bij het distributiecentrum van Albert Heijn. Dat doen ze al voor de derde keer deze week. ,,Wij willen duidelijkheid van iedereen, dus ook van de directie van AH’’, aldus woordvoerder Ronald van der Scheer.

Volgens hem zijn er meer dan tweehonderd tractoren aanwezig om het protest kracht bij te zetten. ,,Waarvan ook een deel uit Duitsland komt. Zij steunen ons en weten ook dat we meer macht hebben als we samen optrekken.’’

De actie begon vanmorgen rond 04.30 uur en was niet aangemeld bij de autoriteiten. Iets waarop de burgemeesters in deze regio hoopten na een gezamenlijk overleg met de boeren. ,,Dat was ook een prima gesprek’’, zegt Van der Scheer ,,maar er is verder niets afgesproken over het melden van acties. Bovendien was het daar ook al te laat voor.’’

Meer erkenning

De blokkade van het distributiecentrum wordt georganiseerd door een min of meer losse groepering. ,,Een aantal boeren in de regio IJsselland dat contact met elkaar heeft via WhatsAppgroepen. Omdat er strubbelingen waren binnen Farmers Defence Force hebben wij deze acties vanuit regionale groepen zelf georganiseerd.’’

De wens blijft hetzelfde: ,,Meer erkenning, eerlijke prijzen, meer duidelijkheid over regels. Nu weer met die voerregel: minister Schouten moet duidelijker zijn, niet zeggen dat ze bezig is met dingen, maar komen met concrete plannen.’’

Waarom het distributiecentrum van Albert Heijn weer doelwit is: ,,Zij vermarkten onze producten, maar de marges tussen wat zij vragen en wij krijgen, worden steeds groter. De onvrede groeit over al dit soort zaken, wij willen duidelijkheid van iedereen in de keten die met ons te maken heeft, dus ook van de directie van Albert Heijn.’’

Aangifte

De ministers Carola Schouten (Landbouw) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hebben inmiddels besloten aangifte te doen tegen boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF). Dat doen ze naar aanleiding van uitlatingen in de besloten Facebookgroep van de organisatie, meldt het Reformatorisch Dagblad.

