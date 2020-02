Albert Heijn Grote Marktstraat ontruimd na vreemde lucht: Eén gewonde naar ziekenhuis

UpdateBij de Albert Heijn en Bijenkorf in de Grote Marktstraat in Den Haag is vanmiddag een vreemde lucht geroken. Dat gebeurde nadat er iets mis ging bij werkzaamheden in supermarkt, die werd ontruimd.

Een deel van de straat is afgezet, de Albert Heijn is nog ontruimd. Langs de afzetting kunnen voorbijgangers gewoon lopen. De Hema is toegankelijk via een zijingang.

In een ruimte van de supermarkt waren werkzaamheden. Daar ging iets mis met verschillende chemicaliën, zegt een brandweerwoordvoerder. ,,Eén gewonde, een monteur die in de ruimte aan het werk was, is naar het ziekenhuis gebracht.” Later controleerden ambulancemedewerkers nog supermarktmedewerkers. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

Metingen