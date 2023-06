Albert Heijn nog dicht na dodelijke steekpartij waarbij medewerkster (36) omkwam

met video Medewerk­ster (36) doodgesto­ken in Albert Heijn, man loopt kalm naar buiten: ‘Hij had bloed aan zijn handen’

Gillend komen medewerkers van de Albert Heijn in de Haagse binnenstad dinsdagochtend naar buiten rennen. Een collega, een 36-jarige invaller op de broodafdeling, is net voor hun ogen neergestoken. De verdachte, een 56-jarige man, gekleed in een hoodie, loopt daarna ogenschijnlijk kalm en met bebloede handen de winkel uit.