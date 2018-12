Albert Heijn ontfermt zich over eenzame klanten: ‘We willen óók een goede buur zijn’

,,We willen graag meer zijn dan alleen de supermarkt om de hoek.’’ Dat zegt AH-manager Johan Roodenrijs. ,,We willen óók een goede buur zijn.’’ Verkoopmedewerkers van alle 42 AH-filialen in de stad waken voortaan over het wel en wee van de klanten. Het idee is zo een vuist te maken tegen eenzaamheid.



In elk winkel loopt iemand rond die is opgeleid tot ‘luisterendoormedewerker’. Deze medewerkers letten extra op de gemoedstoestand van klanten in de winkel. Bijvoorbeeld of ze somber zijn, snel geïrriteerd of juiste uitermate praatgraag. Indigo (onderdeel van Parnassia GGZ, red.) verzorgde de eenzaamheidstraining.