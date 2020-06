Albert Heijn ontruimd, CO2 vrijgekomen

Even bellen met Achtste­groe­pers zien eigen musical in Pa­thé-bios­coop: ‘Onderwerp is voor de ouders nog een verrassing’

15:03 Groep acht van de Montessorischool Leidschenveen in Den Haag krijgt een afscheid om nooit te vergeten. Hun opvoering wordt gefilmd en vertoond in de Pathé bioscoop aan de Spuimarkt, in het centrum van Den Haag, zo vertelt directeur Bianca Boutestijn.