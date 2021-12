Albert Heijn ontruimd en dicht na brand door afgestoken zwaar vuurwerk

Een bescheiden rij voor de chocola­tier, drukte voor de deur van Wibra: Delft doet zijn laatste kerstinko­pen

Heel erg druk is het niet in de Delftse binnenstad op de dag voor kerstmis, toch staan er her der rijtjes winkelend publiek. Een van de wachtenden is Maartje. Getooid met kersttrui en kerstsokken wacht zij op haar beurt voor chocolaterie en gelaterie De Lelie aan de Voorstraat.

