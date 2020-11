Alejandra vond Pat op een festival en was helemaal verkocht na zijn steak

Snelheids­dui­vel rijdt met 200 kilometer per uur over A4, probeert te ontsnappen aan polite

12:37 Een gevaarlijke automobilist is vannacht van de weg gehaald door de politie. De bestuurder reed met ruim tweehonderd kilometer per uur over de A4. In een poging om te ontsnappen aan de politie reed hij bij Rijswijk een tijd lang tegen het verkeer in.