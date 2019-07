Alex Vester (21): 'De hele dag op een bureaustoel zitten is niks voor mij'

Studenten TU Delft positief over hyperloop­fi­na­le: ‘We kunnen harder dan 600 kilometer per uur gaan’

15:08 De knappe koppen van een Delfts studententeam strijden vannacht in het Amerikaanse Hawthorne in de finalewedstrijd voor hyperlooptreinen. Dat zijn treinen die met snelheden van honderden kilometers per uur door vacuümtunnels kunnen reizen. Tijdens deze finale willen de Delftenaren met hun Atlas 02 het wereldrecord van 466 kilometer per uur verbeteren.