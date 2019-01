Ali haalde na gasexplosie vrouw onder het puin vandaan

Hij was net het haar van een klant aan het knippen, toen ongeveer honderd meter verderop de voorgevel van een woonhuis door een gasexplosie werd weggeblazen. ,,Het leek of er een bom ontplofte. Alsof het hier Irak was’’, zegt hij.



Ali rende naar de plek des onheils en zag daar een Afrikaanse vrouw tussen het puin liggen. Met een bankstel bovenop zich. Samen met een andere toegesnelde buurtbewoner klom hij over stenen naar de vrouw toe en wist hij haar te ontzetten. ,,Ze was bang, maar ze is er goed vanaf gekomen. Ze had alleen glas in haar voet.’’



De kapper wilde nog meer slachtoffers helpen. Zoals een jongen van ongeveer 12 jaar oud die, op zijn hoofd na, volledig onder het puin lag. ,,De politie hield me toen tegen. Het was te gevaarlijk, zeiden ze’’.



Het beeld van de jongen verliet hem de rest van de dag niet meer. Tot hij hoorde dat alle slachtoffers van de explosie het er levend vanaf hadden gebracht. ,,Dat was een opluchting. Ik was ontzettend blij.’’



