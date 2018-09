‘Allahu Akbar-schreeuwer’ weer vrij: inhoud gasfles bleek lachgas

De 22-jarige man die gisteren volgens getuigen Allahu Akbar riep in de Telexstraat in Den Haag is door de politie weer vrijgelaten. Er zou sprake zijn geweest van een dreigende situatie met gasfles, maar na onderzoek blijkt nu dat er lachgas inzat.

Volgens een getuige zat de man in zijn auto met een gasfles op zijn schoot en riep de man ‘Allahu Akbar’. Er zou een ‘sissend geluid’ te horen zijn geweest.

Het antiterreurteam rukte groots uit omdat gevreesd werd dat de man de fles wilde laten ontploffen. Het team kon de man uit zijn auto praten en overmeesteren. Explosieven-experts onderzochten de auto en namen een pakketje mee.

Na verhoor bleek dat hij geen strafbaar feit had gepleegd. De gasfles bleek gevuld met lachgas. Het in bezit hebben van dat gas is niet strafbaar.

Volgens de politie zijn er op dit moment geen aanwijzingen in de richting van terrorisme. In overleg met het Openbaar Ministerie is de man vrijgelaten.

Afzettingen

Uit voorzorg had de politie de directe omgeving afgezet. Ook het benzinestation op de Fruitweg was afgesloten.

Burgemeester Krikke van Den Haag zei gisteren blij te zijn met de inzet van het antiterreurteam. ,,Dit incident heeft natuurlijk veel impact op mensen die het hebben gezien. Ik kan me heel goed voorstellen dat buurtbewoners en omstanders hier flink van geschrokken zijn. Des te beter dat het arrestatieteam van de politie snel ter plaatse was. Ik ben vanaf het begin continue door de politie op de hoogte gehouden. Voor nu ben ik vooral blij dat alles goed is afgelopen.’’

Kijk hier naar de beelden van na de aanhouding: