Allan Vos wil Den Haag als modestad op de kaart zetten

Even Vragen AanCatwalks, camera’s en couture. Allan Vos wil in Den Haag in de zomer van 2020 een The Hague Fashion Week houden.

Eerder werd het mode-evenement Residence de la Mode in Den Haag gehouden, maar dat hield op te bestaan. Waarom wil je dan toch nog zo’n initiatief van de grond krijgen?

,,Ze hebben met dat evenement geprobeerd om mode naar het publiek te brengen. Dat is niet echt gelukt. Vraag aan een Amsterdammer of hij een Amsterdams modemerk kent en hij weet het. In Den Haag schreeuwen we niet zo hard om te vertellen wat we kunnen. Alle mode-initiatieven zitten hier een beetje verstopt. We zijn hier misschien te bescheiden.”

Hoe kan dat?

,,Den Haag profileert zich vooral als muziekstad. Maar we hebben hier juist de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten en een museum met mode (Gemeentemuseum, red.). Mode is echt een ondergeschoven kindje. We hebben hier hartstikke goede mensen zitten.”

Hoe moet het evenement er uit gaan zien?

,,Ik wil er absoluut geen thema aan hangen. Het belangrijkste is dat alle smaken aan bod komen. Van streetwear tot couture en van modest fashion tot lingerie. Mijn ambitie is om Den Haag echt als modestad op de kaart te zetten. We mogen hier veel trotser zijn op wat we maken.”

Dus Den Haag wordt het nieuwe Parijs ?

,,Of New York. Nee, eigenlijk is het de bedoeling dat iedereen die dat wil, hier zijn creatieve talent kan laten zien. Het moet alleen geen eenheidsworst worden. We laten niet alleen meiden met rode jurkjes over de catwalk paraderen. Dat geldt ook voor het publiek. Iedereen die geïnteresseerd is in mooie dingen, is welkom. Je hoeft mode niet te begrijpen om er van te genieten.”