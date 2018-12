Alle ballen op M.C. Escher

Directeur Benno Tempel van het Gemeentemuseum Den Haag reageert vanuit Melbourne verheugd op het voornemen van het Haagse gemeentebestuur om een marktpartij te zoeken voor het Eschermuseum in de voormalige Amerikaanse ambassade. Tempel is op dit moment in de Australische stad omdat daar morgen in de National Gallery of Victoria de tentoonstelling Escher X Nendo opent, vol bruiklenen uit Den Haag.



,,Hier besef je pas echt wat een grote naam Escher in de wereld is'', zegt Tempel. ,,Vrijdag was er een voorbezichtiging voor de pers. Er kwamen journalisten speciaal voor deze tentoonstelling overgevlogen uit Japan, China en de rest van Azië. Dergelijke media-aandacht kun je ook verwachten wanneer Den Haag echt werk gaat maken van het Eschermuseum.‘’



Zodra duidelijk werd dat het gebouw van de Amerikaanse ambassade leeg zou komen te staan, meldde Tempel zich bij de gemeente Den Haag met het idee de collectie Escher ernaartoe te verhuizen. Met een groep ambtenaren werkte hij aan een haalbaarheidsplan. Daar leek echter een streep doorheen te gaan, toen het nieuwe college begin deze zomer in het coalitieakkoord liet opnemen dat het gebouw in de verkoop zou gaan. De koper moest weliswaar een bestemming aan het gebouw geven die zou aansluiten bij de ontwikkeling van een museumkwartier, maar de naam Escher kwam niet meer voor.