Alle Haagse daklozen kunnen deze wintermaanden binnen slapen

Haagse kerstbomen mogen toch eerder de deur uit: ‘Dit is natuurlijk helemaal top’

26 oktober Kerstboomverkopers in Den Haag kunnen opgelucht ademhalen. Ze mogen van de gemeente op 1 december van dit jaar al beginnen met de verkoop van hun bomen, een week eerder dan in eerste instantie was toegezegd. ,,Dit is natuurlijk helemaal top”, zegt kerstboomverkoper Nanoes Basili.