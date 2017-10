Alle Haagse kids een keertje naar zee

Het is een van de activiteiten, waarvan al duidelijk is dat ze doorgaan. In totaal hebben bewoners ruim 150 ideeën ingediend. Een groot deel kan worden uitgevoerd, verklapt Henk Scholten, directeur van de stichting Feest aan Zee, die namens de gemeente de selectie maakt. Hoeveel het er precíes zijn kan hij nog niet zeggen. ,,We hebben niet genoeg geld om alle ideeën te honoreren, hoe goed ze ook zijn, maar we zijn aan het kijken hoe we plannen kunnen samenvoegen, zodat er meer mogelijk is.’’

Zo’n 25 procent van het programma is inmiddels bekend. Het volledige overzicht van activiteiten wordt eind november of begin december naar buiten gebracht. Het soort activiteiten loopt enorm uiteen, van een jazzfestival tot de feestelijke aftrap van het sportseizoen in het Beach Stadium en educatieve activiteiten, zoals het project ‘Ieder kind naar zee’. Want hoe dichtbij de zee ook is in Den Haag, in de achterstandswijken wonen legio kinderen die er nog nooit zijn geweest, weet Scholten. ,,De naam van het project is wat ambitieus en het gaat vast niet lukken elk kind naar zee te brengen, maar dat is wel het streven.’’

Andere activiteiten, die al in de media zijn genoemd, zijn onder meer een jazzfestival in het Kurhaus, op de Pier en in het Circustheater, het regelen van 10.000 ouderwetse badhansopjes uit de jaren 30 voor de deelnemers aan de Nieuwjaarsduik - ‘als verwijzing naar de historie van Scheveningen’ - en een theaterfestivalletje, een ‘mini-Oerol’ in de duinen, op plekken waar je als bezoeker normaal niet mag komen.

Jaarlijks

Eén van de selectiecriteria is geweest dat het evenement het in zich moet hebben om uit te groeien tot een jaarlijks terugkerend festijn. ,,Van het jazzfestival denken we dat. De locaties waar het staat, maakt het bijzonder. Het is ingepland voor volgend najaar. En het mooie is dat het bezoekers naar Scheveningen trekt in de stille periode daar.’’

Het doel van het themajaar, de opvolger van het Mondriaanjaar, is om meer toeristen te trekken door te laten zien dat Den Haag niet alleen stadse dingen biedt, maar ook zee en strand. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar is toch niet algemeen bekend, weet Scholten. ,,Den Haag Marketing heeft er onderzoek naar gedaan. Slechts 35 procent van de ondervraagden bracht Den Haag in verband met Scheveningen.’’