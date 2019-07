Alle hens aan dek om warmte in Den Haag

Zorginstelling Florence neemt deze tips ook ter harte. Volgens woordvoerster Yvonne Polderman is het hitteprotocol in werking getreden. ,,Dat betekent dat we extra goed op onze bewoners letten. We delen gedurende de hele dag ijsjes uit en vers fruit. We hebben onze medewerkers gevraagd nog eens het nationaal hitteplan goed door te pluizen”, stelt Polderman. ,,Maar ook voor henzelf is het belangrijk op te letten; we hebben hen aangeraden de koelte op te zoeken, inspanning over de hele dag te verdelen, luchtig gekleed te komen en heel veel te drinken.”