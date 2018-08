Alle hens aan dek op scholen: 'Er staat veel druk op leraren'

Na veel gepuzzel kunnen Haagse scholen vandaag het nieuwe schooljaar beginnen. Het lerarentekort is nog nooit zo hoog geweest in de regio, zegt John Swildens, die door 180 Haagse basisscholen is aangesteld om meer leraren voor de klas te krijgen. ,,We hebben vandaag tussen de 70 á 80 fte (voltijdbanen) aan leraren te weinig in het Haagse basisonderwijs.'' Dat tekort loopt, als er niets gebeurt over twee jaar op naar 440 fte.



Dat betekent dat het op veel scholen in de laatste weken van de zomervakantie nog onzeker was of er voor elke klas überhaupt wel een juf of meester zou staan. ,,Ik ken scholen die vlak voor de vakantie ineens met twee vacatures kwamen te zitten. De directie moest dus in een paar weken tijd mensen zien te vinden.'' De formatieproblemen zijn niet op elke school even erg. Het speelt minder op scholen met bepaalde onderwijsconcepten als Montessori of Dalton en op scholen die zich op een bijzondere manier hebben geprofileerd. Bijvoorbeeld omdat ze een excellent predicaat kregen.