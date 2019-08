Alle hens aan dek voor rocklegende P!nk: Den Haag maakt zich klaar voor hét concert van het jaar

Gisteravond stond ze nog in het voetbalstadion van de Deense eersteklasser AC Horsens en morgen volgt nog een concert in de Veltins Arena in het Duitse Gelsenkirchen. Voor de Amerikaanse zangeres P!nk is het optreden op het Malieveld van zondagavond een van de vele. Den Haag maakt zich echter op voor hét concert van het jaar. Of misschien wel van eens in de drie jaar, want het was in juni 2016 dat Bruce Springsteen als laatste wereldartiest het iconische evenementenveld betrad.