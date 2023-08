Handig lijstje! Alle info over parkeren op Kijkduin

Hit van Nederland­se Maxine (25) ‘ontploft’ in België: ‘Dit had ik nooit verwacht’

Tegenwoordig is Maxine van Breukelen bijna elke week wel op een podium in België te vinden. De 25-jarige zangeres uit Den Haag heeft in Vlaanderen een regelrechte hit te pakken met Horen, zien en zwijgen. Het nummer is een samenwerking met Regi, die je kunt kennen van hitformatie Milk Inc. ,,Ik had nooit verwacht dat het zo zou ontploffen.”