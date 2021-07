Alle lof voor Bob de Bouwer, zegt Richard de Mos, maar werkzaamheden niet in toeristenseizoen

Deze mannen maken Den Haag mooier: ‘Het is levendig hier, maar in achter­buurtjes krijg je vaker koffie’

12:02 Niet eerder is er op en rond het Binnenhof in hartje Den Haag zoveel geklust, geschilderd, geklopt, geboord, verhuisd en gezaagd als nu. Op elke hoek staan de klusbussen in kluitjes van 10. Dít zijn de mannen die erbij horen en het werk doen. ‘Altijd en overal in de stad bezig’.