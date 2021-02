Alle maatregelen ten spijt, Haagse afvalberg op straat nog steeds niet weg: ‘Het loopt de spuigaten uit’

De onvrede in Den Haag is groot. Bewoners van verschillende wijken posten foto’s van orac’s (ondergrondse afvalcontainers) waar soms tientallen vuilniszakken op elkaar liggen gestapeld. En bij het Kaapseplein is de straat nog net zo vuil als vorig jaar, toen bewoners de afvalproblematiek in hun wijk zo zat waren dat ze een demonstratie hielden voor de deuren van het stadhuis. Wethouder Bredemeijer beloofde de Hagenaars toen dat er snel een einde zou komen aan de ellende in hun buurt. Ook werd er een actieplan gepresenteerd.