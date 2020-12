Alle minima in Den Haag krijgen gratis handgemaakte mondkapjes: ‘Het komt echt vanuit het hart’

Crystal meth-lab ontdekt in Voorburgse woning, acht verdachten tussen de 30 en 78 jaar aangehou­den

2 december In een woning in Voorburg is gisteren een drugslab ontdekt waar vermoedelijk crystal meth werd gemaakt. Ook werd er een lab aangetroffen in een bedrijfspand in Vlaardingen. Acht verdachten van het vervaardigen van drugs zijn aangehouden. De straatwaarde van de drugs ligt rond de 5 miljoen euro, meldt de politie.