Alle mondkapjes verzamelen! Haagse organisaties starten met grootschalige inzamelingsactie

vast in peru Haagse Jill (37) met vriend en drie kinderen vast in Peru: ‘beangsti­gend’

22 maart Jill en Hikmet zijn met hun drie kinderen gestrand in een verlaten hotel in Peru. De adembenemende reis van het Haagse gezin door Zuid-Amerika is voorlopig geëindigd in grote onzekerheid. Terwijl het leger op straat loopt, spelen ze binnen spelletjes en koken in de enorme hotelkeuken.