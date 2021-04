Alle pijlen gericht op GroenLinks

Paniek onder tuinders na stopzetten huur: ‘Waarom nu? Ze hebben hier jaren niet naar omgekeken’

17 april Onder tientallen tuinders van de hobbytuin in de Haagse Spoorwijk is grote paniek uitgebroken. De gemeente heeft namelijk de huurovereenkomst opgezegd met de stichting die de volkstuintjes beheert. De Hagenaars vrezen dat de gemeente hun tuintjes wil afpakken. ,,We zijn hier net familie.’’