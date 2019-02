Alle pijn in buik weg door zelfbedacht dieet

,,Ik maak ze heel voedzaam met haver, banaan en yog­hurt of met boekweit dadels, lijnzaad en Spa rood.’’ Als Desiree de Rooij vertelt over haar zoektocht naar een passend dieet en de ontdekking van de pannenkoek worden haar toch al grote lichtblauwe ogen nog wat groter en stralender. In haar kleine, rommelige keukentje in de Haagse Piet Heinstraat draait ze bedreven de ene boekweitpannenkoek na de andere om, terwijl ze onderwijl in een grote pan met soep roert.



,,Ik merkte drie jaar geleden dat Gioya glutenintolerant is, omdat ze vaak buikklachten had’’, begint de kunstenares haar verhaal terwijl ze een zelfgemaakt lijnzaadcrackertje en guacamole met papajazaadjes aanbiedt. Ze besloot hun dieet aan te passen. ,,Toen bleek dat het voor mij ook heel gunstig uitpakte. Ik had ineens geen last meer van mijn buik. Vroeger was die soms zo opgeblazen dat het leek alsof ik zwanger was.’’



Omdat ze rond diezelfde tijd ook een vorm van reuma kreeg, stopte ze meteen maar met het nuttigen van vlees en melk. ,,Dierlijke producten verzuren het lichaam’’, weet ze. ,,Sinds ik ben gestopt, heb ik geen last meer van mijn gewrichten en spieren.’’ Geen pijn meer dus in huize De Rooij, maar wel een drastische omslag op culinair gebied. Veel meer groenten en fruit en, om het nog uitdagender te maken, het liefst alles biologisch. Is dat niet lastig als alleenstaande moeder met weinig geld?