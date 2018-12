Alle religies aanwezig bij wake Vredespaleis

Een van de sprekers en initiators is rabbijn Jacob Soetendorp. ,,Het is heel bijzonder dat alle religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in Nederland hun naam aan deze manifestatie hebben verbonden’’, zegt hij. ,,We hebben bewust gekozen de wake te houden in de zogenoemde stille tijd tussen Kerstmis en de jaarwisseling. Een heel prettige tijd, maar ik hoop niet dat het bij de wake zelf stil met deelnemers zal zijn. Iedereen kan zich aansluiten, maar om veiligheidsredenen is aanmelden wel verplicht en moet iedere bezoeker een legitimatiebewijs kunnen overleggen om binnen te komen. Dat maakt het organisatorisch wat lastiger, maar voor ons is er geen betere plek denkbaar dan het Vredespaleis om aandacht te vragen voor dit vraagstuk.’’