'Alle schoolgebouwen in Den Haag moeten energieneutraal'

Den Haag is de eerste gemeente die een concreet plan presenteert voor het bereiken van energieneutraliteit bij alle scholen. Het plan is in lijn met de voorschriften van de Nederlandse overheid: vanaf 2020 moeten alle nieuwe schoolgebouwen in Nederland namelijk voldoen aan strengere energie-eisen.

Uitstoot

30% van alle uitstoot van broeikasgassen in Nederland komt voort uit energiegebruik door gebouwen. Het verminderen van uitstoot door schoolgebouwen zal dit dus terug moeten dringen. ,,Het plan pakt twee kanten van het probleem aan. Enerzijds gaat het om het verminderen van verbruik en anderzijds om het opwekken van nieuwe energie", legt een woordvoerder uit. 'Hierbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van isolatie en zonnepanelen.'

Het college hoopt dat duurzame schoolgebouwen leerlingen en ouders aan het denken zullen zetten over duurzaamheid. Ook moeten ze een voorbeeldfunctie vervullen voor andere duurzame initiatieven.

Quote Ener­gie­be­spa­ren­de maatregelen zijn voor schoolbesturen niet altijd haalbaar. Zeker niet als de te­rug­ver­dien­tijd langer is dan tien jaar Wethouder Saskia Bruines (Onderwijs)

Met de plannen voor de nieuwbouw kunnen in principe 110 van de 230 bestaande schoolgebouwen in Den Haag tegen 2040 nagenoeg energieneutraal zijn, stelt het college. Dit komt doordat ook plaatsvervangende nieuwbouw en renovatie onder de regeling zullen vallen.

Voor het energieneutrale bouwen komt er zo'n 10% bovenop de reguliere bouwkosten, omgerekend zo'n 2,5 miljoen euro per jaar. Deze kosten moeten worden opgevangen door de gemeente, stelt het college. Voorgesteld is om een toeslag in de Verordening Onderwijshuisvesting 2018 op te nemen.

Schoolbestuur

Bij bestaande gebouwen komt de bal wél bij de schoolbesturen te liggen. De verduurzaming maakt namelijk deel uit van het meerjarig onderhoud dat standaard al plaatsvindt. Wel zal de gemeente financiële ondersteuning bieden voor energiescans, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat er nodig is om de gebouwen energieneutraal te maken.

Bovendien stelt de gemeente geld beschikbaar voor energiebesparende maatregelen met een langere terugverdientijd, zoals zonnepanelen of warmtepompen. Voor de maatregelen voor de bestaande bouw is in totaal 12,5 miljoen euro nodig. Dit bedrag zal worden geput uit reserves en begrotingen van Onderwijs.

,,Energiebesparende maatregelen zijn voor schoolbesturen niet altijd haalbaar. Zeker niet als de terugverdientijd langer is dan tien jaar", stelt Saskia Bruines, wethouder Onderwijs. ,,Ik ben er trots op dat er nu een plan ligt, waarbij de gemeente een deel van de investeringen voor haar rekening neemt."

Werkgelegenheid

De plannen van de gemeente moeten ook resulteren in nieuwe werkgelegenheid op het gebied van nieuwbouw- en renovatie. ,,We zoeken ook zeker de verbinding met het Haagse onderwijsveld om jongeren voor deze nieuwe renovatie- en nieuwbouwtechnieken op te leiden", aldus Bruines.