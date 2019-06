Alle seizoenen van Berchem compleet in het Mauritshuis

Sinds 1992 is De Zomer in het Mauritshuis te vinden. Nu zijn de andere seizoenen hieraan toegevoegd. Emilie Gordenker, directeur van het Mauritshuis zegt hierover: ,,Het was een buitenkans om de seizoenenreeks van Berchem in één keer weer compleet te kunnen maken. De serie is gemaakt om te tonen boven deuren en zo gaan we de werken in het museum uiteindelijk ook weer laten zien".

Nicolaes Berchem

De Haarlemse schilder Nicolaes Berchem (1621/22-1683) was een van de toonaangevende en meest productieve Italianisanten. Dit waren landschapsschilders die onder indruk waren van het Italiaanse landschap en het ‘gouden licht’ daar. De seizoensreeks werd door Herman van Swoll (1632-1698), een vermogend handelaar in onroerend goed, besteld voor zijn nieuwe woonhuis aan de Amsterdamse Herengracht. De schilderijen waren bedoeld als bovendeurstukken.

Na meer dan een eeuw weer herenigd

Na de dood van Van Swoll werd de reeks geveild. Na een lange tijd bij elkaar te zijn geweest, raakten ze eind negentiende eeuw opgesplitst. De Lente is altijd in particulier bezit gebleven. De Zomer heeft een tijdje bewogen tussen Nederland en Zwitserland bij kunsthandelaren, vervolgens op veiling in Den Haag en werd in 1944 aangekocht voor het Führermuseum in Linz. Vanaf 1992 is het schilderij in het Mauritshuis te zien.

De Herfst en De Winter zijn altijd bij elkaar gebleven. In 1990 kwamen de schilderijen in het bezit van verzamelaar Eric Albada Jelgersma, die in 2013 ook De Lente aan zijn verzameling toevoegde. Na Jelgersma's overlijden werden de Berchems eind vorig jaar aan het Mauritshuis te koop aangeboden.

De herenigde schilderijen laten zien hoe de welgestelde verzamelaars in de 17e eeuw hun woonhuizen versierden. Vol met symboliek en mythologische figuren. De reeks is in het Mauritshuis, ook een 17e eeuws pand, dan ook bijzonder op zijn plek.

De seizoenen

Op alle schilderijen is een medaillon te zien met de personificatie van het seizoen. Daar omheen verbinden symbolen en figuren het seizoen met een van de vier elementen: lente met lucht, zomer met vuur, herfst met aarde en winter met water.

Bekijk hieronder de schilderijen

Volledig scherm De Lente toont Flora, de Romeinse godin van het voorjaar © Mauritshuis

Volledig scherm De Zomer toont Ceres, godin van het graan en de oogst © Mauritshuis

Volledig scherm De Herfst toont Bacchus, god van de wijn © Mauritshuis

Volledig scherm Op De Winter staat geen antieke god of godin afgebeeld maar een oude man. © Mauritshuis

Vanaf vandaag zijn de werken te bewonderen in de Potterzaal van het Mauritshuis.