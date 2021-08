Alle woningzoekenden van Den Haag passen geeneens – zonder huis – op het Malieveld

Over de dure wijken maak ik me geen zorgen, over de armere wel. Er is domweg geen geld om betaalbare woningen te bouwen, juist op het moment dat de urgentie groter is dan ooit tevoren. De kans dat er schot in de zaak komt is klein: 30 procent van de nieuwbouwwoningen zou sociale woningbouw moeten zijn. Er zijn momenteel 100.000 woningzoekenden actief in Den Haag. Zoveel passen er geeneens – zonder huis – op het Malieveld.