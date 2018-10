'Alleen elite kan Haags huis betalen'

Shirin Musa vervolgd om tweets over ex-voorzitter Vobis

11:03 Justitie gaat Shirin Musa van vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom uit Den Haag vervolgen om twee berichten die zij op Twitter plaatste over Soerin Narain, ambtenaar van de gemeente Den Haag en voormalig voorzitter van de stichting Vobis die zich inspant voor de emancipatie van de Hindoestaanse gemeenschap. Het Openbaar Ministerie legt haar ten laste dat zij opzettelijk de eer en goede naam aantastte van Narain, die momenteel een rol speelt in een onderzoek naar het onjuist toekennen van subsidies.