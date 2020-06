Alleen in Den Haag nieuwe ziekenhuisopnames in afgelopen twee weken: Lees laatste coronanieuws bij

Dagelijks praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van dinsdag 16 juni.

Waar het RIVM eerst de cijfers meldde van de afgelopen 24 uur, doet het instituut dat vanaf nu per twee weken. Dit om de verspreiding over de tijd te kunnen volgen. In de afgelopen twee weken kwamen er alleen in Den Haag ziekenhuisopnames bij.

Ziekenhuisopnames (van 3 juni tot en met 16 juni) Den Haag 2

Rijswijk 0

Wassenaar 0

Voorschoten 0

Leidschendam-Voorburg 0

Delft 0

Pijnacker-Nootdorp 0

Zoetermeer 0

Westland 0

Midden-Delfland 0

• In de afgelopen twee weken stierven er vier mensen in Den Haag, één in Voorschoten en één in Zoetermeer aan het coronavirus.

Overleden patiënten (tot en met 16 juni) Den Haag 4

Rijswijk 0

Wassenaar 0

Voorschoten 1

Leidschendam-Voorburg 0

Delft 0

Pijnacker-Nootdorp 0

Zoetermeer 1

Westland 0

Midden-Delfland 0

• De Vincentius Vereniging heeft een noodfonds van 25.000 euro om maatschappelijke organisaties in de Haagse regio te helpen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Denk hierbij aan hulp met de primaire levensbehoeftes als eten en verwarming. Meer informatie is hier te vinden.

• De eindexamenleerlingen van ISW Gasthuislaan in ’s-Gravenzande krijgen vandaag hun diploma. Vanwege corona niet in een stoffige aula of gymzaal, maar in een drive-thru in de buitenlucht op het parkeerterrein van Koppert Cress in Monster. Lees het hier.

• Burgemeesters van de vier grootste steden en elf middelgrote gemeenten willen dat er meer geld komt om bewoners van kwetsbare wijken te helpen. De ondertekenaars van een manifest dat het kabinet oproept tot actie maken zich grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis in hun gemeente.