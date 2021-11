Alleen in deze winkel zie je hoe mooi een tweedehands kerst is: ‘Mensen krijgen tranen van ontroering’

Dag na aanscher­pen QR-code iets drukker bij prikloca­ties: ‘Geen Brabantse toestanden’

Het is deze woensdag iets drukker op de priklocaties van de GGD in Den Haag en omgeving. Geen stormloop zoals in Brabant, waar het zo druk is dat zelfs wordt opgeroepen niet meer naar een vaccinatiestraat te komen. ‘We zien wel een lichte stijging’. Aannemelijk is dat het vaker moeten laten zien van een QR-code de oorzaak is.

3 november