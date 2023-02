Alleen maar bier drinken? Carnaval in Stompwijk is veel meer: ‘Prins Carnaval bezoekt zieke mensen’

Twee minuten met Tot rust komen dankzij concert over levens­lucht: ‘Ik heb nog nooit zoiets gehoord in mijn leven’

Het Residentie Orkest komt op vrijdag 20 en zondag 22 januari met concerten waarin aandacht wordt besteed aan levenslucht, onder de noemer Breath of Life. Vergelijkbaar met yogameditatie. Maar hoe vertaal je dat naar muziek? ,,Dat is niet in woorden te omschrijven’’, zegt chef-dirigent Anja Bihlmaier.

