'Alleen maar groente in de curry, heerlijk!'

Schevenin­gen nog druk met de bouw van het vreugde­vuur

16:46 In Scheveningen wordt nog hard gebouwd aan het vreugdevuur dat op oudejaarsavond wordt aangestoken. In Duindorp werd de aanvoer van pallets gisteravond al stopgezet. De laatste paar die nog op het strand lagen, mochten er nog wel op gelegd worden. ,,We doen onze stinkende best.‘’