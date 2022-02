Alleen voor goedgeklede mensen en verboden voor kinderen: hoe het Mauritshuis in 200 jaar veranderde

Burgemeester Jan van Zanen en cultuurwethouder Robert van Asten openen vanochtend het jubileumjaar en de nieuwe tentoonstelling. Die laatste is uiteraard in thema: een rijke verzameling van bloemstillevens. ,,Ik durf er heel onbescheiden in te zijn. We hebben nu eenmaal de beste stukken op dit gebied in huis. En die willen we laten zien”, vertelt Gosselink. Het belangrijkste is wat haar betreft dat het museum weer open is. ,,Iedereen is daar zo blij mee. En dan bestaan we ook nog 200 jaar. Voor Nederlandse musea is dat echt oeroud.”