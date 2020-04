Alleen zeelui en boeven hadden vroeger een tattoo, kantoorlui deden dat niet

Hongerige bezoekers veroorza­ken flinke file bij fastfoodke­tens

20:21 Uit eten gaan om het weekend feestelijk in te luiden gaat door de coronamaatregelen nu even niet. Maar hongerige Rijswijkers en Delftenaren zijn vanavond toch even van huis gegaan voor een afhaalhap. Bij de drive-thru’s van de filialen van McDonald's aan de Polakweg in Rijswijk en de Brasserskade in Delft én de KFC aan de Vrijenbanselaan in Rijswijk, stond er zelfs file.