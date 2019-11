Alleenstaande moeder Conny (78) was aantrekkelijke verschijning, maar ze wilde er niets van weten

Conny stond voor een vreselijk dilemma toen ze halverwege de jaren zestig in verwachting raakte. De jonge, knappe maar bescheiden Scheveningse woonde nog bij haar ouders in de Willem Beukelszoonstraat. Haar vriend, en vader van de baby, had in de Haagse Papestraat een winkel in Perzische tapijten. Toen Conny hem vertelde van de ongeplande zwangerschap liet hij haar in de steek. Ze stond er helemaal alleen voor, want ook haar ouders vonden het niet makkelijk om begrip te tonen voor haar situatie. Dat kwam pas later.