Alleenstaande ouders dachten energietoeslag te krijgen, maar grijpen nu naast de uitkering: ‘Kinderen in het spel’

Ouderen trekken aan de bel: ‘Aanvragen energietoe­slag blijft in Den Haag onnodig ingewik­keld’

Het aanvragen van de energietoeslag blijft in Den Haag voor problemen zorgen. Ouderen, die digitaal niet zo handig zijn, klagen dat het onnodig ingewikkeld is om de aanvraag op papier in te dienen. Volgens de Algemene Bond van Ouderen (Anbo) speelt dit probleem alleen in Den Haag. De belangenorganisatie pleit voor een speciaal telefoonnummer of afdeling waar deze groep terecht kan.

6 augustus