Allerbeste barbecuemeesters uit de wereld tonen hun kunsten in Den Haag

Barbecueën is voor veel mensen een ontspannende bezigheid, anderen nemen het iets serieuzer. Op het Regahfest in Den Haag kwam de absolute top van het competitieve barbecueën bijeen. Teams uit de hele wereld gingen met elkaar de strijd om te laten zien dat zij de meester van de grill zijn. De Nederlandse BBQ-equipe van IQ sleepte één van de prijzen in de wacht.