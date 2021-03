Allerliefste wens van zieke Elias (7) wordt vandaag werkelijkheid

Fietsster (32) gewond na aanrijding met auto in Rotterdam-Zuid

19 maart Een 32-jarige fietsster uit Rotterdam is vrijdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Coen Moulijnweg in Rotterdam-Zuid. Het slachtoffer stak de weg over en is daarbij aangereden door een auto. Ze is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.