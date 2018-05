Alles draait om geld bij de windmolen

Als de Haagse windmolen op de grens met Leidschendam-Voorburg moet worden stilgezet of verplaatst om de overlast voor omwonenden op te lossen, kost dat geld. Dat zegt wethouder Joris Wijsmuller in het blijvende debat over het overlast gevende gevaarte.

De geluidsoverlast van en rond de Haagse windmolen bij Leidschendam-Voorburg voldoet aan alle normen. Ook als het geluid van het verkeer op de A4, de RandstadRail die er loopt en het wasstation van de NS wordt meegerekend. Dat zegt wethouder Joris Wijsmuller in het blijvende debat over de windmolen waarvan omwonenden al anderhalf jaar last ervaren.

De discussie blijft voortdurend steken op het verschil tussen wat mensen aan geluidsoverlast ervaren en de wettelijke normen. De meeste partijen in de Haagse gemeenteraad steunen de omwonenden in hun strijd tegen de overlast. Maar veel kunnen zij ook niet doen.

,,Het is allemaal een kwestie van geld’’, zegt wethouder Wijsmuller. ,,Als je het hebt over het stilzetten de molen of verplaatsen dan zal er geld beschikbaar moeten komen op de begroting van het nieuwe college. Daarover ga ik niet’’, zegt Wijsmuller die over een week plaatsmaakt voor een nieuw college. Toch willen de Haagse politici dat er beter inzicht komt over die kosten. Volgens Wijsmuller wil eigenaar De Wolf van de windturbine daarin geen inzicht geven. Het zou dan blijven bij een algemene berekening.