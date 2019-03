Alles gaat toch in rook op...

Werkstraf voor man die agenten ‘af wilde maken met granaten en een kalasjnik­ov’ na waarschu­wings­schot

19:10 Zoetermeerder Kadir G. (32) moet een werkstraf van 40 uur verrichten omdat hij in het politiebureau in Zoetermeer agenten bedreigd zou hebben na een stapavond. De man was over de kook omdat de politie een waarschuwingsschot had gelost tijdens de achtervolging van een auto waar hij met vrienden in zat.