Alles is anders op Parkpop en dat is goed: ‘Dit is mijn favoriete dag’

Het kon met het goede weer te maken hebben. Of met de opgewekte sfeer op de drie podia, één groot, twee klein. Misschien kwam het ook wel door de gehoopte drukte: vol stroomde het terrein zeker, maar nooit werd het te druk, of te immens. Waar je op het terrein ook kwam, zondagmiddag en avond: de stemming zat er goed in. Meer dan goed zelfs. Over Het Malieveld hing zondag, tijdens Parkpop nummer 40, al snel een sfeer van bevrijding, plezier en opluchting. We mochten weer, na twee vanwege corona geschrapte edities, en we hadden er zin in. ,,Dit is fijn”, vond rapper Donnie. ,,Dit is mijn favoriete dag,” meende een van de bandleden van Goldband. ,,Veertig jaar Parkpop!”